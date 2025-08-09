صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
مونڈکا میں سیوریج کی بندش شہریوں کی زندگی عذاب

مونڈکا (نامہ نگار)مونڈکا میں سیوریج کی بندش ،شہریوں کی زندگی عذاب بن گئی۔

 پرانا تھانہ چوک تا اڈا خانگڑھ کئی فٹ پانی میں ڈوب گیا، لوگ گھروں سے نکلنے ، دکانیں کھولنے اور مساجد جانے سے محروم رہے ۔ شہریوں رانا محمد ندیم، محمد آفاق بھٹہ، رانا محمد عمر، فرحان ڈوگر، ملک فیاض کنیرا، ملک وسیم کھوکھر، ماسٹر عبدالمجید و دیگر نے الزام لگایا کہ سیاسی مخالفین جان بوجھ کر پلاسٹر آف پیرس اور روڑا ڈال کر لائن بند کرتے ہیں تاکہ بدنامی ہو۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ اور سیاسی نمائندوں کو بددعائیں دیتے ہوئے کہا کہ اللہ ایسے عناصر کو ہدایت دے جو خلقِ خدا کیلئے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔

