جشن آزادی کی تقریبات جار ی ، پرچم کشائی، ملکی سلامتی واستحکام کیلئے دعائیں

  • ملتان
جشن آزادی کی تقریبات جار ی ، پرچم کشائی، ملکی سلامتی واستحکام کیلئے دعائیں

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی)ضلع وہاڑی میں آٹھویں روز بھی جشن آزادی و معرکہ حق تقریبات بھرپور انداز سے جاری رہیں۔ سی او بلدیہ راؤ نعیم خالد اور چیئرمین پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن جہانزیب یوسف نے بلدیہ وہاڑی میں پرچم کشائی کی۔

 ملکی سلامتی اور استحکام و ترقی کیلئے خصوصی دعا کی گئی، جشن آزادی و معرکہ حق ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا، شہدائے تحریک پاکستان کو خراج عقیدت اور معرکہ حق میں فتح پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا ۔ سی او بلدیہ راؤ نعیم خالد نے کہا کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی، استحکام، امن و سلامتی کیلئے ہم سب متحد ہیں۔

