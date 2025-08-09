مظہر سعید کاظمی کوجماعت اہل سنت کے بلا مقابلہ امیر منتخب ہونے پر مبارکباد
میلسی (نامہ نگار )جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی امیر جانشین امام اہل سنت صاحبزادہ پروفیسر سید مظہر سعید کاظمی سے اے این آئی پنجاب کے سابق چیف آرگنائزر محمد اسلم خان یوسفزئی سعیدی،حفیظ اللہ خان سعیدی اور اعجاز انجم نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اورجماعت اہل سنت پاکستان کے بلا مقابلہ متفقہ طور پر امیر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔
اور گلدستہ پیش کیا۔صاحبزادہ پروفیسر سید مظہر سعید کاظمی نے کہا کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے دوبارہ امیر بننے سے انکار کیا لیکن تمام علماء کرام،مشائخ عظام اور جماعت اہل سنت کے عہدیداروں کے پرزور اصرار پر دوبارہ ذمہ داری قبول کی ہے ۔جماعت اہل سنت ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلئے پرامن جدوجہد کررہی ہے ۔