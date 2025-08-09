صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جشن آزادی پر ممنوعہ باجے ضبط

  • ملتان
جشن آزادی پر ممنوعہ باجے ضبط

عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)میونسپل کمیٹی عبدالحکیم کے چیف آفیسر نوید سیلانی نے کارروائی کرتے ہوئے شہر میں جشن آزادی کے موقع پر فروخت ہونے والے تمام ممنوعہ باجے بحقِ سرکار ضبط کر لئے ۔

 متعدد دکانداروں کو آگاہ کیا گیا کہ عوامی پریشانی اور شور کی آلودگی کا باعث بننے والے یہ باجے ممنوعہ اشیاء میں شامل ہیں اور ان کی خرید و فروخت قانوناً جرم ہے ۔ میونسپل کمیٹی حکام کے مطابق تمام ضبط شدہ باجے محفوظ کر لیے گئے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن