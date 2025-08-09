جشن آزادی پر ممنوعہ باجے ضبط
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)میونسپل کمیٹی عبدالحکیم کے چیف آفیسر نوید سیلانی نے کارروائی کرتے ہوئے شہر میں جشن آزادی کے موقع پر فروخت ہونے والے تمام ممنوعہ باجے بحقِ سرکار ضبط کر لئے ۔
متعدد دکانداروں کو آگاہ کیا گیا کہ عوامی پریشانی اور شور کی آلودگی کا باعث بننے والے یہ باجے ممنوعہ اشیاء میں شامل ہیں اور ان کی خرید و فروخت قانوناً جرم ہے ۔ میونسپل کمیٹی حکام کے مطابق تمام ضبط شدہ باجے محفوظ کر لیے گئے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔