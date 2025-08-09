موضع مانکا بھٹہ بنیادی سہولتوں سے محروم، عوام پریشان حال
ماہڑہ (نامہ نگار)موضع مانکا بھٹہ جدید دور میں بھی بنیادی سہولتوں سے محروم ، سرکاری سکول پرائمری تک محدود ہیں، لڑکیوں کے تعلیمی ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ طلبہ کو دور جا کر تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے ۔
بنیادی ہیلتھ یونٹ ناکافی اور اکثر غیر فعال ہیں، ایمرجنسی طبی سہولت میسر نہیں، پینے کے صاف پانی کی سکیمیں نامکمل یا خراب رہتی ہیں، عوام غیر صحت بخش پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ سڑکیں خستہ حال، پبلک ٹرانسپورٹ ناپید، بجلی کی لوڈشیڈنگ اور گیس کی عدم دستیابی نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ سیوریج اور صفائی کا نظام نہ ہونے کے باعث بارش میں گلیاں پانی سے بھر جاتی ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ نمائندے وعدوں کے باوجود ترقیاتی منصوبے مکمل نہیں کرتے ۔