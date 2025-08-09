صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم آزادی جشن کیساتھ شہدا کی یاد کا دن ، چودھری آصف

  • ملتان
یوم آزادی جشن کیساتھ شہدا کی یاد کا دن ، چودھری آصف

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)سابق ناظم دانیوال ٹاؤن چودھری آصف نے کہا ہے کہ یومِ آزادی جہاں جشن کا دن ہے وہیں یہ اُن شہداء کو یاد کرنے کا دن بھی ہے جنہوں نے اللہ کے نام پر قائم ہونے والی ریاست کے لیے عزیز و اقارب اور بچوں کی قربانیاں دیں اور بھارت کے ظلم سہتے ہوئے سرحد پار کی۔

 میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر شخص اس دن اپنا احتساب کرے کہ پاکستان کی ترقی میں اس کا کتنا حصہ ہے اور اس نے کتنا ادا کیا ہے ،اینٹی پاکستان رویوں کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کرنا ہوں گے کیونکہ دشمن قوتیں زہریلا لٹریچر پھیلا کر وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو کمزور اور نظریہ پاکستان پر حملہ کر رہی ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن