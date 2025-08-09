یوم آزادی جشن کیساتھ شہدا کی یاد کا دن ، چودھری آصف
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)سابق ناظم دانیوال ٹاؤن چودھری آصف نے کہا ہے کہ یومِ آزادی جہاں جشن کا دن ہے وہیں یہ اُن شہداء کو یاد کرنے کا دن بھی ہے جنہوں نے اللہ کے نام پر قائم ہونے والی ریاست کے لیے عزیز و اقارب اور بچوں کی قربانیاں دیں اور بھارت کے ظلم سہتے ہوئے سرحد پار کی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر شخص اس دن اپنا احتساب کرے کہ پاکستان کی ترقی میں اس کا کتنا حصہ ہے اور اس نے کتنا ادا کیا ہے ،اینٹی پاکستان رویوں کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کرنا ہوں گے کیونکہ دشمن قوتیں زہریلا لٹریچر پھیلا کر وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو کمزور اور نظریہ پاکستان پر حملہ کر رہی ہیں۔