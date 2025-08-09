جشن آزادی کی تقریب،ملی نغمے ٹیبلو،آتش بازی کے مظاہرے
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) اسسٹنٹ کمشنر احسن ممتاز کی زیر صدارت جشنِ آزادی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں یومِ آزادی کو بھرپور انداز میں منانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔
اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ اس سال جشنِ آزادی ’’معرکۂ حق‘‘ کے عنوان سے منایا جا رہا ہے ۔ 13اگست کی شب چاندنی پارک میں شاندار تقریب ہوگی جس میں تمام سرکاری محکمے اپنے اسٹالز لگائیں گے ۔ تقریب میں ملی نغمے ، ٹیبلوز، تقریری مقابلے ، پینٹنگ، آرٹ اینڈ کلچر شوز اور کراٹے کے مقابلے شامل ہوں گے ۔ اختتام پر آتش بازی کا دلکش مظاہرہ اور ملی نغموں کا خصوصی شو پیش کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ تمام محکمے اپنی تیاریاں مکمل کریں اور تقریب کو ملی جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ منائیں۔