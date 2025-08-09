جہانیاں‘چک 136دس آر میں مریم نواز ہیلتھ کلینک کا افتتاح
جہانیاں(نمائندہ دنیا )مسلم لیگ کے رہنما وسابق ممبر صوبائی اسمبلی عطاالرحمٰن نے جہانیاں کے نواحی چک 136دس آر میں مریم نواز ہیلتھ کلینک کا افتتاح کردیا۔
ہیلتھ منیجر ڈاکٹر شاہ جہان ہراج نے بریفنگ میں بتا یا کہ اب تک وہ4500 سے زائد مریضوں کا مفت طبی معائنہ کر چکے ہیں ،اس کے علاوہ600 سے زائد حاملہ خواتین کا چیک اپ اور الٹراساؤنڈ‘65سے زیادہ نارمل ڈلیوریاں اور300 سے زائد بچوں کی نشوونما غذائی قلت اور سکریننگ کے چیک اپ بھی انجام دے چکے ہیں ۔اس موقع پر سابق ممبر صوبائی اسمبلی جہانیاں عطاء الرحمن نے مریم نواز شریف کی عوام دوست پالیسیوں کو سہراہا ، تقریب کے اختتام پر شرکاء کے اعزاز میں پرتکلف کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا جس سے مہمانوں کی بھرپور خاطر تواضع کی گئی ۔