صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بااثر افرادکااوورسیز پاکستانیوں کی کروڑوں کی دکانوں پر مبینہ قبضہ

  • ملتان
بااثر افرادکااوورسیز پاکستانیوں کی کروڑوں کی دکانوں پر مبینہ قبضہ

کہروڑپکا(نمائندہ دنیا )اوورسیز پاکستانیوں کی کروڑوں روپے مالیت کی دکانوں پر با اثر افراد کا مبینہ قبضہ۔ متاثرین کی پریس کانفرنس میں آر پی او ملتان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری انصاف کی اپیل۔

 متاثرین محمد اکمل اور خلیل احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کئی سال قبل دنیاپور میں واقع یہ کمرشل دکانیں باقاعدہ انتقال، رجسٹری اور دیگر قانونی تقاضے پورے کر کے خریدی تھیں، تمام مالکانہ دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں۔انہوں نے الزام لگایاکہ چند با اثر افراد محکمہ ریونیو کے قانگو کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کر کے ان کی ملکیت پر قابض ہوچکے ہیں،با اثر فریق نے محتسب اعلیٰ پنجاب میں ایک درخواست دائر کی جس میں انہیں کرایہ دار ظاہر کیا گیا جبکہ کسی قسم کا پیشگی نوٹس دیا گیانہ مؤقف سنا گیا اور یکطرفہ کارروائی کے بعد دکانیں خالی کرا کر قبضہ کر لیا گیا۔ متاثرہ اوورسیز پاکستانی محمد اکمل نے کہا انہوں نے بیرون ملک سے حاصل ہونے والی کمائی کو وطن میں محفوظ سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا لیکن اب ان کی جمع پونجی پر قبضہ ہو چکا ہے ۔وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، محتسب اعلیٰ پنجاب اور آر پی او ملتان سے اپیل ہے کہ معاملے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف انکوائری کرائی جائے اور دکانیں واپس دلائی جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن