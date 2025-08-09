بااثر افرادکااوورسیز پاکستانیوں کی کروڑوں کی دکانوں پر مبینہ قبضہ
کہروڑپکا(نمائندہ دنیا )اوورسیز پاکستانیوں کی کروڑوں روپے مالیت کی دکانوں پر با اثر افراد کا مبینہ قبضہ۔ متاثرین کی پریس کانفرنس میں آر پی او ملتان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری انصاف کی اپیل۔
متاثرین محمد اکمل اور خلیل احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے کئی سال قبل دنیاپور میں واقع یہ کمرشل دکانیں باقاعدہ انتقال، رجسٹری اور دیگر قانونی تقاضے پورے کر کے خریدی تھیں، تمام مالکانہ دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں۔انہوں نے الزام لگایاکہ چند با اثر افراد محکمہ ریونیو کے قانگو کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کر کے ان کی ملکیت پر قابض ہوچکے ہیں،با اثر فریق نے محتسب اعلیٰ پنجاب میں ایک درخواست دائر کی جس میں انہیں کرایہ دار ظاہر کیا گیا جبکہ کسی قسم کا پیشگی نوٹس دیا گیانہ مؤقف سنا گیا اور یکطرفہ کارروائی کے بعد دکانیں خالی کرا کر قبضہ کر لیا گیا۔ متاثرہ اوورسیز پاکستانی محمد اکمل نے کہا انہوں نے بیرون ملک سے حاصل ہونے والی کمائی کو وطن میں محفوظ سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا لیکن اب ان کی جمع پونجی پر قبضہ ہو چکا ہے ۔وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، محتسب اعلیٰ پنجاب اور آر پی او ملتان سے اپیل ہے کہ معاملے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف انکوائری کرائی جائے اور دکانیں واپس دلائی جائیں۔