ریڈک وہاڑی میں زرعی ویلیو ایڈیشن کورس مکمل، اسناد تقسیم
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ریڈک وہاڑی میں زرعی پیداوار کی ویلیو ایڈیشن اور کھانا پکانے کی ترکیبوں کا تربیتی کورس مکمل ہونے پر اسناد تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ مہمانِ خصوصی ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز میاں نعیم عاصم تھے ۔
اس موقع پر ڈائریکٹر کمیونیکیشن ریڈک فہد احسان اور کورس کوآرڈینیٹر عثمان نذیر بھی موجود تھے ۔میاں نعیم عاصم اور فہد احسان نے طالبات میں اسناد تقسیم کیں۔ میاں نعیم عاصم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورس کا مقصد غذائی تحفظ اور مقامی صنعتوں کا فروغ ہے ۔ زرعی مصنوعات کو محفوظ بنا کر نہ صرف غذائی ضروریات بہتر انداز سے پوری کی جا سکتی ہیں بلکہ گھریلو سطح پر یہ معاشی فائدہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ موجودہ دور میں ہنر سیکھنا نہایت ضروری ہے ، چھوٹے پیمانے پر مصنوعات تیار کر کے ان کی مارکیٹنگ ممکن ہے ۔ نوجوانوں کو مختلف ہنر سکھانا وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ ہنر مند افراد معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن فہد احسان نے بتایا کہ ریجنل ایگری کلچر اکنامک ڈویلپمنٹ سنٹر کا قیام 1991 میں عمل میں آیا۔ ریڈک کا مقصد مختلف سکلز کی تربیت دینا ہے ۔ یہاں زرعی تربیتی کورسز کے ساتھ کمپیوٹر کے جدید کورسز بھی کرائے جاتے ہیں اور طلبہ و طالبات کو بہترین تعلیمی و تربیتی ماحول فراہم کیا جاتا ہے ۔ مقررین نے ریڈک کی زرعی ویلیو ایڈیشن کی کاوشوں کو سراہا۔