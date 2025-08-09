ہسپتالوں میں میڈیکل ریپ کی بھرمار،ناقص ادویات کی سپلائی
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال سمیت ضلع کی چاروں تحصیلوں میں سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں مریضوں سے زیادہ میڈیکل ریپ نظر آنے لگے ہیں۔
مختلف کمپنیوں کے نمائندے ڈاکٹروں کو قیمتی تحائف اور بیرونِ ملک دوروں کی پیشکش کرتے ہیں جسکے بدلے میں مبینہ طور پر ڈاکٹر من پسند کمپنیوں کی غیر معیاری اور ناقص ادویات تجویز کرتے ہیں۔بعض ڈاکٹر ان کمپنیوں سے مالی فائدہ اٹھا کر ایسی ادویات لکھتے ہیں جو معیار کے مطابق نہیں ہوتیں۔ ان ادویات کے استعمال سے مریض صحت یاب ہونے کے بجائے مزید بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔