کار کی موٹرسائیکل کو ٹکرسے نوجوان جاں بحق ‘2زخمی

  • ملتان
وہاڑی(خبرنگار ،نمائندہ خصوصی)تیز رفتار کار کی موٹرسائیکل کو ٹکرسے نوجوان موقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ بچہ اور کار سوار شدید زخمی ہوگئے ۔

نواحی گاؤں 44ڈبلیو بی کا رہائشی نوجوان مجاہد سکھیرا اپنے بھائی کے ہمراہ موٹرسائیکل پر پپلی اڈہ کی جانب جا رہا تھا کہ مخالف سمت سے آنے والی تیز رفتار آلٹو کار نے ٹکر مار دی۔ حادثے میں مجاہد سکھیرا موقع پر دم توڑ گیا جبکہ اس کا آٹھ سالہ بھائی شدید زخمی ہو گیاجسے تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا۔ کار سوار بھی شدید زخمی ہوا جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اسے بی ایچ یو 56 ڈبلیو بی میں داخل کرا دیا گیا۔ پولیس نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

