خانیوال ‘100سے زائد مضر صحت شوارما پوائنٹس‘شہری بیمار
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال شہر اور نواحی علاقوں میں 120 کے لگ بھگ شوارما پوائنٹس مضر صحت اشیاء فروخت کر رہے ہیں۔
شہری پیٹ، گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں جبکہ محکمہ صحت اور فوڈ اتھارٹی کے افسر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔شہریوں کے مطابق بعض شوارما فروش مردہ مرغیوں کا گوشت استعمال کرتے ہیں جو ڈیلروں سے فی مرغی کے حساب سے خریدا جاتا ہے ، مردہ مرغیوں کا گوشت فراہم کرنے والا ایک الگ مافیا بھی سرگرم ہے ۔ شوارما تیار کرتے وقت استعمال ہونے والے گوشت و دیگر مواد کو گھنٹوں تک بغیر ڈھانپے کھلا رکھا جاتا ہے جس پر گرد و غبار جم جاتا ہے اور یہ آلودگی کھانے کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہے ۔