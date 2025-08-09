صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو،اداروں کیخلاف مہم چلانے والا وی لاگر گرفتار

  • ملتان
کوٹ ادو،اداروں کیخلاف مہم چلانے والا وی لاگر گرفتار

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے والا وی لاگر سیف اللہ لاشاری قانون کے شکنجے میں آ گیا۔

سوشل میڈیا پر بلیک میلنگ، ہوٹل میں مارپیٹ اور اشتعال انگیزی کے الزامات پر اس کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ صدر کوٹ ادو میں کوٹ مبارک شمالی ضلع ڈیرہ غازی خان کے رہائشی سیف اللہ لاشاری اور اس کے دو نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ محمد خالد کی درخواست پر درج ہوا۔ مدعی کے مطابق 4اگست کو وہ اپنے ساتھیوں محمد طارق اور محمد ابو بکر چانڈیہ کے ہمراہ ایک ہوٹل پر موجود تھا، جہاں سیف اللہ لاشاری بلند آواز میں حکومت، دفاعی اداروں اور افسروں کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کر رہا تھا اور عوام کو احتجاج پر اکسا رہا تھا۔روکنے پر ملزم نے طیش میں آ کر مدعی کو تھپڑ مارے ، کپڑے پھاڑ دیے اور جیب سے گرنے والی 17ہزار 800روپے کی رقم اٹھا لی، ساتھیوں کو  قتل کرنے کا حکم بھی دیا، تاہم موقع پر موجود افراد نے بچا لیا۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ ملزم فیس بک پر جعلی آئی ڈی سے خود کو وی لاگر ظاہر کرتا ہے اور اداروں و شہریوں کے خلاف جھوٹی پوسٹس شیئر کر کے عوام کو مشتعل کرنے اور بلیک میلنگ سے رقم بٹورنے میں ملوث ہے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن