طلبہ کا مسافر بس عملے پر تشدد ، کنڈیکٹر کی حالت تشویشناک

  • ملتان
طلبہ کا مسافر بس عملے پر تشدد ، کنڈیکٹر کی حالت تشویشناک

میاں چنوں (تحصیل رپورٹر)جی ٹی روڈ پر طلبہ کا مسافر بس عملے پر تشدد ، کنڈیکٹر کی حالت تشویشناک۔ عینی شاہدین کے مطابق بس ڈرائیور نے گاڑی کچھ دیر کے لئے روکی تو طلبہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا

۔ ذرائع کے مطابق زخمی کنڈیکٹر کو فوری طور پر طبی امدادفراہم کی گئی ۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز طلبہ تنظیموں کے بعض عناصر کی جانب سے بس عملے پر تشدد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں جن سے ٹرانسپورٹ سیکٹر اور مسافروں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس نوعیت کے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ شہری محفوظ اور پرامن ماحول میں سفر کرسکیں۔

