صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم پی اے سلمیٰ سعید کا ویمن یونیورسٹی کا دورہ،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

  • ملتان
ایم پی اے سلمیٰ سعید کا ویمن یونیورسٹی کا دورہ،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

ملتان(خصوصی رپورٹر)رکن صوبائی اسمبلی سیدہ سلمیٰ سعید نے ویمن یونیورسٹی ملتان کا دورہ کیا اور وائس چانسلر ڈاکٹر کلثوم پراچہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر فیکلٹی ممبران بھی موجود تھیں۔

ترجمان کے مطابق وائس چانسلر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ویمن یونیورسٹی جنوبی پنجاب کی واحد ادارہ ہے جو تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس کی ریسرچ کو ملکی و بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے ۔ حال ہی میں یونیورسٹی کی دو فیکلٹی ممبران کو دو کروڑ روپے کے قریب ریسرچ گرانٹ ملی ہے ۔ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے کہا کہ یونیورسٹی خواتین کی اعلیٰ تعلیم اور سٹریٹجک ترقی کا اہم مرکز بن چکی ہے ۔سیدہ سلمیٰ سعید نے کہا کہ ادارہ جاتی ترقی اور مسائل کے حل کے لئے وہ اپنی مکمل حمایت فراہم کریں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیو رو کریسی کی کر پشن پرتحقیقات ہو نی چا ہیے :ڈاکٹر طارق

حافظ آباد :چینی 200روپے کلو فروخت

چیئرپرسن وزیراعلیٰ انسپکشن بابر علائوالدین کا دورہ سمبڑیال

ملک میں انصاف ہو رہا نہ ہوتانظر آ رہا :مونس الٰہی

سیالکوٹ:ڈی پی او کی مقابلے میں شہید اہلکار کے اہلخانہ سے تعزیت

علی پور :پبلک ٹرانسپورٹ میں ناقص گیس سلنڈرز کا استعمال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن