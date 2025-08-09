ایم پی اے سلمیٰ سعید کا ویمن یونیورسٹی کا دورہ،مسائل حل کرنیکی یقین دہانی
ملتان(خصوصی رپورٹر)رکن صوبائی اسمبلی سیدہ سلمیٰ سعید نے ویمن یونیورسٹی ملتان کا دورہ کیا اور وائس چانسلر ڈاکٹر کلثوم پراچہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر فیکلٹی ممبران بھی موجود تھیں۔
ترجمان کے مطابق وائس چانسلر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ویمن یونیورسٹی جنوبی پنجاب کی واحد ادارہ ہے جو تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس کی ریسرچ کو ملکی و بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے ۔ حال ہی میں یونیورسٹی کی دو فیکلٹی ممبران کو دو کروڑ روپے کے قریب ریسرچ گرانٹ ملی ہے ۔ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے کہا کہ یونیورسٹی خواتین کی اعلیٰ تعلیم اور سٹریٹجک ترقی کا اہم مرکز بن چکی ہے ۔سیدہ سلمیٰ سعید نے کہا کہ ادارہ جاتی ترقی اور مسائل کے حل کے لئے وہ اپنی مکمل حمایت فراہم کریں گی۔