  • ملتان
سرائیکی خطے کے بجٹ میں کمی پر پاکستان سرائیکی پارٹی کا احتجاج

ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان سرائیکی پارٹی نے مہنگائی، بے روزگاری، کسانوں کی بدحالی اور سرائیکی خطے کے بجٹ میں کمی کے خلاف چوک نواں شہر سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی۔

ریلی کی قیادت مرکزی صدر ملک اللہ نواز وینس، مرکزی سیکرٹری جنرل سید خلیل احمد بخاری، چیف آرگنائزر احمد نواز سومرو، صدر صوبہ سرائیکستان ڈاکٹر مسعود لنگاہ اور ڈویژنل صدر مہر ربنواز چاون نے کی۔شرکاء نے پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے اور حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ ریلی کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے ملک اللہ نواز وینس نے کہا کہ وفاق اور پنجاب حکومت نے بجٹ میں سرائیکی خطے کے ساتھ ناانصافی کی ۔

