ملتان میں نو عمروں کی ذہنی صحت پر تین روزہ ورکشاپ مکمل
ملتان (لیڈی رپورٹر)یونیسیف اور سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام نو عمروں کی ذہنی صحت اور نفسیاتی معاونت پر تین روزہ تربیتی ورکشاپ مقامی ہوٹل میں مکمل ہو گئی۔
ورکشاپ کا مقصد تربیت کاروں کو اس قابل بنانا تھا کہ وہ ڈیرہ غازی خان، مظفرگڑھ اور راجن پور کے اضلاع میں ذہنی صحت کی اہمیت اور اس کی افادیت پر آگاہی فراہم کریں۔ورکشاپ میں \"آئی سپورٹ مائی فرینڈ\" پروگرام کے تحت ذہنی صحت، نفسیاتی معاونت اور ابتدائی نفسیاتی امداد کی تربیت دی گئی۔ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر یونیسیف پنجاب اذلان بٹ، نوجوان ٹرینر یاسر چودھری، رائٹر و ٹرینر محمد عبداللہ اور مس ماہم نے شرکا کو تربیت فراہم کی۔