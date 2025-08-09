چلڈرن ہسپتال :پیڈیاٹرک سرجری کے شعبہ کی بہتری کیلئے اجلاس
ملتان (لیڈی رپورٹر)چلڈرن ہسپتال میں شعبہ پیڈیاٹرک سرجری اور متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے سربراہان کا اجلاس گزشتہ روز ڈین پروفیسر ڈاکٹر محمد کاشف چشتی کی زیر صدارت ہوا۔
یہ اجلاس محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ کی روشنی میں منعقد کیا گیا تاکہ مشاہدہ شدہ خامیوں کے ازالے کے لئے ضروری اقدامات کئے جا سکیں۔اجلاس میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور ڈین ڈاکٹر محمد کاشف چشتی نے شعبہ پیڈیاٹرک سرجری اور دیگر متعلقہ شعبوں کے مؤثر انتظام کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی جو ایس او پیز مرتب کرے گی۔