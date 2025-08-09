صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیشل سیکرٹری کا نشتر ہسپتال پیتھالوجی لیب کا اچانک دورہ

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)سپیشل سیکرٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب امان اللہ خان نے نشتر ہسپتال کی پیتھالوجی لیب کا اچانک دورہ کیا اور مریضوں کے ٹیسٹوں کا معیار چیک کیا۔

انہوں نے لیب کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت دی کہ تمام ٹیسٹ معیار کے مطابق ہوں اور مریضوں کو بروقت و درست نتائج فراہم کئے جائیں۔اس موقع پر ایچ او ڈی پیتھالوجی، وائس چانسلر نشتر یونیورسٹی اور ایم ایس نشتر ہسپتال بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ سپیشل سیکرٹری نے ہسپتال کے دیگر شعبہ جات میں صفائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔

 

