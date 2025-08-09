صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب

  • ملتان
چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب

ملتان (لیڈی رپورٹر) چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارہ احمد کی ہدایت پر بیورو میں رہائش پذیر بچوں کے درمیان جشن آزادی اور معرکہ حق تقریبات کے سلسلے میں ملی نغموں اور ٹیبلوز کا مقابلہ منعقد ہوا۔ مقابلے میں بیورو میں زیر کفالت 8 بچوں نے حصہ لیا اور ملی نغموں پر مختلف ٹیبلوز پیش کئے ۔

 ڈسٹرکٹ انچارج چائلڈ پروٹیکشن بیورو شفاعت ظفر تقریب میں مہمان خصوصی تھے ۔ انہوں نے بچوں کی کارکردگی کی تعریف کی اور مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں ٹرافیاں تقسیم کیں۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ انچارج نے کہا کہ بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے لئے ایسی سرگرمیاں نہایت اہم ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بیورو میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی ہمہ جہت شخصیت سازی کے لئے مزید مثبت سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی۔چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے جو 14 اگست تک مختلف پروگرامز کے ساتھ منایا جائے گا۔ ان تقریبات میں تقریری مقابلے ، کوئز، اور فنونِ لطیفہ سے متعلق دیگر سرگرمیاں بھی شامل ہوں گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن