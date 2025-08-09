شادی شدہ سمیت 2خواتین کو رقم سمیت اغوا کرلیا گیا
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے اغوا کے مختلف واقعات میں چار نامزد اور متعدد نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔
کینٹ پولیس کو محمد نعیم نے بتایا کہ والدہ دوائی کھا کر سوئیں، بیدار ہو کر بہن بختاور بی بی کو آواز دی تو وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ شور مچانے پر اہل علاقہ جمع ہوئے ، جن کی موجودگی میں تلاشی کے دوران گھر سے دو لاکھ روپے نقدی، تین تولہ سونا اور قیمتی ملبوسات غائب پائے گئے ۔ الزام ہے کہ ملزم بہن کو کیری ڈبہ میں بٹھا کر اغوا کر کے فرار ہو گئے ۔قادرپورراں پولیس کو عرفان نے اطلاع دی کہ اس کی ہمشیرہ مومل اپنے کم سن بچوں کے ساتھ دوائی لینے گئی مگر واپس نہ آئی۔ اسے نامعلوم ملزموں نے اغوا کر لیا۔پولیس نے دونوں واقعات میں نامزد اور نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔