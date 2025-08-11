کینٹ بورڈ کے 51ریٹائرڈ ملازمین کو پنشن اور واجبات کی ادائیگی
ملتان (لیڈی رپورٹر) کینٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر سردار عاطف سلطان اور پریذیڈنٹ کینٹ بورڈ کی ذاتی دلچسپی اور کوششوں سے کینٹ بورڈ کے ریٹائرڈ ملازمین کو کئی سال سے رکی ہوئی پنشن اور واجبات کی ادائیگی کر دی گئی۔
مالی وسائل نہ ہونے کے باعث یہ ادائیگیاں طویل عرصہ سے مؤخر تھیں۔سردار عاطف سلطان نے مسئلے پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے چھ کروڑ روپے کی خطیر رقم کا بندوبست کیا اور 51ریٹائرڈ ملازمین اور ان کے لواحقین کو واجبات اور چیک تقسیم کئے ۔ اس سلسلے میں کینٹ بورڈ آفس میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں ادائیگی کے دوران سی ای او نے کہا کہ سرکاری ملازمین کا سب سے بڑا سرمایہ ان کی پنشن ہے ۔