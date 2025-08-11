ملتان میں جشن آزادی اور معرکہ حق کی تیاریاں عروج پر
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ڈی جی پی ایچ اے ملتان کریم بخش نے کہا ہے کہ شہر بھر میں جشن آزادی اور معرکہ حق جوش و جذبے سے منانے کے لئے خصوصی سرگرمیاں جاری ہیں۔
بڑے ہوڈنگ بورڈز پر جھنڈے پینٹ کر دیئے گئے ہیں جبکہ مختلف مقامات پر بینرز اور سٹیمرز آویزاں کئے جا رہے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ گیلانی فلائی اوور، 9 نمبر فلائی اوور اور کچہری فلائی اوور سمیت تمام بڑے مقامات پر جھنڈے لگا دیئے گئے ہیں۔ ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے جشن آزادی بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ پی ایچ اے کی عمارتوں، پارکس اور دیگر نمایاں مقامات کو لائٹس، سٹیمرز اور جھنڈوں سے سجا دیا گیا ہے ۔کریم بخش نے مزید کہا کہ جشن آزادی کے موقع پر شجرکاری مہم بھی جاری ہے ، اور شہر کے مختلف پارکس اور خالی مقامات پر پودے لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ اس سال جھنڈوں کے ساتھ اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائیں تاکہ شہر کو سرسبز بنانے کے ساتھ حب الوطنی کا عملی مظاہرہ کیا جا سکے ۔انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جشن آزادی اور معرکہ حق کے پیغام کو عام کرنے کے لئے تمام ادارے اور شہری مل کر کردار ادا کریں گے ۔