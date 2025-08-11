ملکی آزادی ،سالمیت کا تحفظ کرنیوالوں کو سلام،طارق کریم
ملتان (لیڈی رپورٹر)چیمبر آف سمال ٹریڈرز جنوبی پنجاب کے صدر چودھری طارق کریم اور جنرل سیکرٹری شیخ عامر سلیم نے کہا ہے کہ 14 اگست کو یوم آزادی شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔
اس موقع پر جنوبی پنجاب کے تمام شہروں کی دکانوں پر سبز ہلالی پرچم لہرائے جائیں گے اور چراغاں کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ پاکستان کی آزادی اور حفاظت کیلئے قربان ہونے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان لاکھوں مسلمانوں اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔رہنماؤں نے کہا کہ 14اگست تجدید عہد کا دن ہے ۔ آزادی ایک عظیم نعمت ہے ، جس کی قدر وہ مظلوم قومیں جانتی ہیں جو غلامی میں زندگی گزار رہی ہیں۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگوں کو آزادی حاصل ہے ، یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کی گئی۔ اجلاس میں چودھری عاطف غفار، مرزا اعجاز علی، شیخ محمد اکمل، سید عامر شہزاد، طارق اسماعیل، شیخ سلیم اور رانا فہد نے بھی شرکت کی۔