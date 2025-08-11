صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں گرینڈ آزادی سائیکل ریس، محمد قاسم اول قرار

ملتان (وقائع نگار خصوصی)حصولِ آزادی سے تحفظِ آزادی تک کے عنوان سے ضلع ملتان میں آزادی تقریبات جاری ہیں۔

 اس سلسلے میں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ سپورٹس کے زیر اہتمام گرینڈ آزادی سائیکل ریس منعقد ہوئی، جو ہائیکورٹ چوک سے شروع ہو کر عیدگاہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد سیف نے ریس کا افتتاح کیا۔ ریس میں بائیکرز کلب، سول سوسائٹی اور کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و جذبے کیساتھ شرکت کی۔ آغاز پر شرکاء نے قومی پرچم لہرا کر تقریب کو ملی رنگ دیا۔سائیکل ریس میں محمد قاسم نے پہلی، محمد اشفاق نے دوسری اور محمد حذیفہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ 

 

