اندرون حرم گیٹ انتخابات، ذوہیب بٹ کامیاب
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران اندرون حرم گیٹ کے انتخابات میں تاجر انقلاب گروپ کے سربراہ محمد ذوہیب بٹ نے 13 ووٹ کی برتری سے میدان مار لیا۔ گزشتہ روز پولنگ الیکشن کمیشن شیخ عبدالندیم، یاسر رحمن اور چودھری اشفاق کی نگرانی میں صبح 10 بجے سے سہ پہر 4 بجے تک جاری رہی، جس میں کل 308 ووٹ کاسٹ ہوئے ۔ انتخابی نتائج کے مطابق ایک ووٹ مسترد ہوا، جبکہ ذوہیب بٹ نے 160 اور مخالف امیدوار تاجر اتحاد گروپ کے مخدوم زاہد نے 147 ووٹ حاصل کئے ۔ کامیابی کی خبر سنتے ہی وزیر آزاد کشمیر عاصم شریف بٹ اور چیمبر آف سمال ٹریڈرز ضلع ملتان کے صدر شیخ طاہر امجد موقع پر پہنچ گئے ۔ دونوں رہنماؤں نے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی اور انہیں پھولوں کے ہار پہنائے ۔ تاجروں کی بڑی تعداد نے بھی موقع پر پہنچ کر کامیاب امیدوار کو خوش آمدید کہا اور ان کے حق میں نعرے لگائے ۔