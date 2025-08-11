صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان علماء کونسل ضلع ملتان کا ماہانہ اجلاس

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)پاکستان علماء کونسل ضلع ملتان کا ماہانہ اجلاس القائم ٹاؤن میں منعقد ہوا، جس میں ڈویژنل صدر مولانا عبدالمالک آصف، صاحبزادہ علامہ انوارالحق مجاہد، مولانا ابوبکر نقشبندی، شبیر زرگر اور ابو عکاشہ محمود نے شرکت کی۔

ضلع ملتان کے عہدیداروں میں مولانا یعقوب شیخ، پروفیسر عبدالماجد وٹو، چودھری شبیر یوسف گجر، رانا قاری محمد صفدر، قاری عمر عثمان مدنی اور قاری عبدالرشید شامل تھے ۔اجلاس سے خطاب میں مولانا عبدالمالک آصف اور علامہ انوارالحق مجاہد نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان ہماری پہچان ہے ، اس کے تحفظ اور سلامتی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو ہر گھر پر قومی پرچم لہرایا جائے ۔

 

