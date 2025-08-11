میپکو پروموشن ٹریننگ امتحان، عمران عباس پہلی پوزیشن پر
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے شعبہ امتحانات و تربیت نے سرکل ٹریننگ سینٹر مظفرگڑھ میں اسسٹنٹ لائن مین سے لائن مین گریڈ IIکے عہدے پر ترقی کے لئے منعقدہ پروموشن ٹریننگ امتحان کے نتائج جاری کر دیئے ۔
ڈائریکٹر ٹی اینڈ ای میپکو سہیل عباس کے مطابق عمران عباس نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ محمد شعیب اور عطاء اللہ نے مشترکہ طور پر دوسری پوزیشن لی۔ سید غلام جیلانی تیسرے نمبر پر رہے ۔دیگر کامیاب امیدواروں میں عقیل احمد، محمد شکیل، عبدالرشید گجر، محمد فاروق، غلام رضا، سجاد حسین، عامر ندیم، محمد جمشید، سعید احمد، اعجاز حسین، عبدالکریم اور محمد اکرم ناصر شامل ہیں۔ترقی پانے والے ملازمین کو جلد ہی نئے عہدوں پر تعینات کر دیا جائے گا۔ میپکو انتظامیہ کے مطابق امتحان شفاف طریقے سے منعقد ہوا اور کامیاب امیدواروں کی کارکردگی جانچنے کے لئے جدید تربیتی معیار اپنایا گیا۔