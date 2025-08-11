انجمن تاجران ممتاز آباد کا چیمبر آف سمال ٹریڈرز سے الحاق
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران مین بازار ممتاز آباد کے نومنتخب عہدیداروں نے چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان شہر سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ مین بازار میں منعقدہ تقریب حلف برداری میں مہمان خصوصی چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق تھے ۔
ملک طاہر ڈوگر نے نومنتخب صدر ملک محمد شریف، جنرل سیکرٹری اکرم قریشی، سینئر نائب صدر ندیم قریشی، چیئرمین اصغر علی بھٹی، سرپرست ملک بابر، سرپرست اعلیٰ شیخ شفاعت، گروپ لیڈر ظفر حنفی اور دیگر عہدیداروں سے حلف لیا۔نومنتخب صدر ملک محمد شریف نے کہا کہ خواجہ محمد شفیق کی خدمات اور جدوجہد تاجر برادری کے لئے مشعل راہ ہیں، اسی لئے الحاق کا فیصلہ کیا گیا۔ خواجہ محمد شفیق نے خطاب میں کہا کہ زندگی کے آخری دم تک دیانت و اخلاص سے خدمت جاری رکھوں گا۔تقریب میں رانا شاہد الحسن، ظفر اقبال صدیقی، مرزا اعجاز علی، حافظ یاسر رحمن، چودھری اشفاق، عاشق بلوچ، عاطف ریحان، عزیز الرحمن انصاری، ارباب قریشی، شہوار حسین، رانا اسلم، شیخ منیر احمد اور دیگر تاجر رہنما شریک ہوئے ۔