  • ملتان
شہباز شریف ہسپتال میں مریضوں لواحقین کیلئے شیڈ کا افتتاح

ملتان (لیڈی رپورٹر) ایوان تجارت و صنعت ملتان کے قائمقام صدر اور سماجی شخصیت اظہر بلوچ نے کہا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے اور ہمیں اپنے مرحوم بزرگوں کے ایصال ثواب کیلئے رفاہی کام جاری رکھنے چاہئیں۔

وہ شہباز شریف ہسپتال میں بیس لاکھ روپے کی لاگت سے مریضوں اور لواحقین کے بیٹھنے کے لئے تعمیر ہونے والے نئے شیڈ کے افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے ۔اظہر بلوچ نے بتایا کہ بزرگوں کے نام سے فلاحی منصوبے جاری رکھیں گے تاکہ ضرورت مندوں کو سہولت ملے اور خدمتِ خلق کا جذبہ پروان چڑھے ۔

 

