سرکاری ریت چوری کرنے والا شخص گرفتار

  • ملتان
سرکاری ریت چوری کرنے والا شخص گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ مخدوم رشید پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سرکاری ریت چوری کرنے کے الزام میں اکبر نامی شخص کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم سرکاری ریت چوری کر رہا تھا، جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

