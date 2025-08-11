چائلڈ پروٹیکشن کی انسداد گداگری مہم اور ریسکیو آپریشن
ملتان (لیڈی رپورٹر) چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ہدایت پر ملتان میں انسداد گداگری مہم اور ریسکیو آپریشن مسلسل جاری ہیں۔
بیورو کی ٹیمیں روزانہ شہر کے مختلف علاقوں سے بھکاری، گھر سے بھاگے ، گمشدہ اور دیگر بے آسرا بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے رہی ہیں۔گزشتہ ہفتے کے دوران چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 7 بچوں کو ریسکیو کرکے حفاظتی تحویل میں لیا، جن میں بھکاری، گمشدہ اور گھر سے بھاگے بچے شامل ہیں۔ اس دوران بھکاری مافیا کے خلاف 2 ایف آئی آر بھی درج کرائی گئیں۔عوامی آگاہی و میڈیا سیل کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر آگاہی مہم جاری ہے ، جس میں بچوں کے تحفظ، انسداد گداگری، چائلڈ ٹریفکنگ کی روک تھام اور چائلڈ ہیلپ لائن 1121 کی پروموشن کے لیے پمفلٹس تقسیم کئے جا رہے ہیں۔