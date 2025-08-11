صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس حرم گیٹ کی کارروائی بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار

  • ملتان
پولیس حرم گیٹ کی کارروائی بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ حرم گیٹ پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش رفیق کو گرفتار کر کے ایک کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی۔

 کارروائی طوطل پورہ، چاہ جالی والہ کے علاقے میں دوران گشت کی گئی۔ایس ایچ او تھانہ حرم گیٹ عامر سعید کی سربراہی میں سب انسپکٹر ملک خلیل احمد اور دیگر اہلکاروں پر مشتمل ٹیم نے ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ پولیس کے مطابق ملزم منشیات فروشی میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے قبل بھی کئی بار گرفتار ہو چکا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر