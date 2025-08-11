پولیس حرم گیٹ کی کارروائی بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر) تھانہ حرم گیٹ پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش رفیق کو گرفتار کر کے ایک کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی۔
کارروائی طوطل پورہ، چاہ جالی والہ کے علاقے میں دوران گشت کی گئی۔ایس ایچ او تھانہ حرم گیٹ عامر سعید کی سربراہی میں سب انسپکٹر ملک خلیل احمد اور دیگر اہلکاروں پر مشتمل ٹیم نے ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ پولیس کے مطابق ملزم منشیات فروشی میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے قبل بھی کئی بار گرفتار ہو چکا ہے ۔