نجی سکولز ایسوسی ایشن کا تعطیلات میں توسیع کیخلاف احتجاج
ملتان (خصوصی رپورٹر) سینٹس سٹی پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے پنجاب حکومت کی جانب سے موسم گرما کی تعطیلات میں غیر ضروری اور بلاجواز توسیع کو مسترد کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا ہے ۔
اس سلسلے میں ایسوسی ایشن کے صدر محمد ندیم قادری کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس کی سرپرستی ملک جہانزیب خان نے کی۔اجلاس میں اساتذہ، والدین اور تعلیمی حلقوں نے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تعطیلات میں اضافے سے طلبہ کا قیمتی تعلیمی وقت ضائع ہو رہا ہے ، نصاب کی بروقت تکمیل ممکن نہیں، امتحانات اور داخلوں کا شیڈول متاثر ہو رہا ہے اور تعلیمی ادارے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ مقررین نے اس فیصلے کو تعلیمی تسلسل کے منافی قرار دیا۔سینٹس سٹی پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ پنجاب بھر میں سکول فوری طور پر کھولے جائیں، اور تعلیمی کیلنڈر میں کسی بھی تبدیلی سے قبل متعلقہ سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائے ۔ عہدیداروں کا کہنا تھا کہ تعلیم کو موسمی سیاست کا شکار نہ بنایا جائے ۔اجلاس میں اعلان کیا گیا کہ اگر حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو صوبہ بھر میں پرامن احتجاج، عدالت سے رجوع اور دیگر آئینی اقدامات کئے جائیں گے ۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر اشتیاق احمد خان، نائب صدر دلشاد، صدر لیڈیز ونگ ثناء اقبال، جنرل سیکرٹری ظفر مغل، پریس سیکرٹری محمد الطاف، فنانس سیکرٹری قاسم، ماجد خان، سکندر اور اقبال سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے ۔