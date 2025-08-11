صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایم این ایس زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کے ہمراہ پروفیسر ڈاکٹر آصف علی (تمغہ امتیاز) نے جہانیاں میں قائم کردہ کاٹن ریسرچ سٹیشن کا دورہ کیا۔

آصف مجید اور شہزاد صابر ڈائریکٹر زراعت توسیع ملتان نے وفد کا استقبال کیا۔بریڈر پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال بندیشہ اور اسد اقبال نے کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لئے اٹھائے گئے اقدامات اور اگیتی کاشت کو درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی۔ ان میں مئی و جون کی شدید گرمی سے فصل کا جلد ختم ہونا، پتوں کا سرخ ہونا، کاٹن لیف کرل وائرس ، پودوں کا مرجھانا، چوسنے والے کیڑوں کی شدت اور کپاس چنائی کے لئے لیبر کی کمی شامل ہیں۔انہوں نے وفد کو ایسی اقسام دکھائیں جو 48 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد گرمی برداشت کر کے پھول یا بُور گرے بغیر بڑھتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیم بھنڈی اور سپر بھنڈی پتی والی ورائٹیاں پیش کیں جن میں پتوں کے کم رقبے کے باعث کیڑوں کا حملہ کم ہوتا ہے ، روشنی اور ہوا کی بہتر رسائی ملتی ہے ، مشینی چنائی کے لئے موزوں ٹنڈے بنتے ہیں اور گرمی و پتا مروڑ وائرس کے خلاف بہتر مزاحمت پائی جاتی ہے ۔مزید نئی جین ٹائپس بھی متعارف کرائی گئیں جو مئی کے دوسرے ہفتے میں مکمل طور پر CLCV سے پاک تھیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی اور پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے ان کامیابیوں کو سراہا ۔

 

