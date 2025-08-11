پنجاب میں آم کی پیداوار بڑھانے کا منصوبہ ،70کروڑ لاگت
ملتان (وقائع نگار خصوصی)محکمہ زراعت کے تحت آم کی کاشت اور پیداوار میں اضافہ کیلئے مشاورتی سیشن منعقد ہوا۔۔۔
جس کی صدارت سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے کی۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعلیٰ نے آم کی کوالٹی، پیداوار اور برآمد میں اضافہ کیلئے 70کروڑ روپے کے منصوبے کی منظوری دے دی ۔ اجلاس میں باغبانوں کو درپیش مسائل کا جائزہ اور پیداوار بڑھانے کیلئے تجاویز طلب کی گئیں۔مشاورتی سیشن میں سپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب سرفراز حسین مگسی، ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس پنجاب شبیر احمد خان، ڈائریکٹر جنرلز محکمہ زراعت ڈاکٹر ساجدالرحمان، نوید عصمت کاہلوں، کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد انجم علی، عبدالغفار گریوال سمیت باغبانوں، ایکسپورٹرز اور ماہرین نے شرکت کی۔سیکرٹری زراعت نے بتایا کہ صوبے میں 3 لاکھ 80ہزار ایکڑ پر آم کے باغات موجود ہیں، برآمدی اقسام کی کاشت بڑھانے کیلئے جدید نرسریاں رجسٹرڈ کی جائیں گی اور ویلیو ایڈیشن سمیت تمام قابل عمل تجاویز منصوبے میں شامل ہوں گی۔ تحصیل سطح پر تربیتی پروگرام شروع کئے جائیں گے ، باغبانوں اور ماہرین کو بیرون ملک تربیت کیلئے بھیجا جائے گا، آم کی غذائیت اور بیماریوں کی تشخیص کیلئے جدید لیب قائم ہوگی جبکہ جدید مشینری سبسڈی پر فراہم کرنے کی تجویز بھی منصوبے کا حصہ ہے ۔