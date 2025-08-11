حضرت پیر حامد علی خان نقشبندیؒ کا سالانہ عرس آج سے شروع
ملتان (کرائم رپورٹر)خانقاہ حامدیہ و جامعہ اسلامیہ خیر معاد قلعہ کہنہ قاسم باغ میں حضرت علامہ مولانا پیر حامد علی خان نقشبندی اور حضرت صاحبزادہ قاری احمد میاں خان نقشبندی کے مرکزی سالانہ عرس مبارک کی تقریبات آج سے شروع ہوں گی۔
صدارت و سرپرستی سجادہ نشین پیر قاری ناصر میاں خان نقشبندی کریں گے ۔پروگرام کے مطابق آج صبح 9 بجے حفظ القرآن تقریب منعقد ہوگی، بعد نماز ظہر مزار مبارک کو غسل اور قرآن خوانی ہوگی، بعد نماز عصر محفل نعت اور چادر پوشی کی جائے گی، بعد نماز مغرب ختم خواجگان و لنگر عام اور بعد نماز عشاء صاحبزادہ شاہ محمد اویس نورانی، علامہ مولانا سید فدا حسین شاہ اور علامہ ڈاکٹر محمد ارشد نقیبی خصوصی خطاب کریں گے ۔