صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت پیر حامد علی خان نقشبندیؒ کا سالانہ عرس آج سے شروع

  • ملتان
حضرت پیر حامد علی خان نقشبندیؒ کا سالانہ عرس آج سے شروع

ملتان (کرائم رپورٹر)خانقاہ حامدیہ و جامعہ اسلامیہ خیر معاد قلعہ کہنہ قاسم باغ میں حضرت علامہ مولانا پیر حامد علی خان نقشبندی اور حضرت صاحبزادہ قاری احمد میاں خان نقشبندی کے مرکزی سالانہ عرس مبارک کی تقریبات آج سے شروع ہوں گی۔

صدارت و سرپرستی سجادہ نشین پیر قاری ناصر میاں خان نقشبندی کریں گے ۔پروگرام کے مطابق آج صبح 9 بجے حفظ القرآن تقریب منعقد ہوگی، بعد نماز ظہر مزار مبارک کو غسل اور قرآن خوانی ہوگی، بعد نماز عصر محفل نعت اور چادر پوشی کی جائے گی، بعد نماز مغرب ختم خواجگان و لنگر عام اور بعد نماز عشاء صاحبزادہ شاہ محمد اویس نورانی، علامہ مولانا سید فدا حسین شاہ اور علامہ ڈاکٹر محمد ارشد نقیبی خصوصی خطاب کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر