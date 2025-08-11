صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خود میٹر ریڈنگ اور شکایات کا نظام فعال کردیا، گل محمد زاہد

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے کہا ہے کہ صارفین کی سہولت اور بلنگ کے نظام میں شفافیت کے لئے جدید موبائل ایپلی کیشن اپنا میٹر، اپنی ریڈنگ متعارف کروا دی گئی ہے۔۔۔

جس کے ذریعے صارفین خود میٹر ریڈنگ بھیج سکتے ہیں اور میٹر کی واضح تصویر اپ لوڈ کر کے شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن اور خود ریڈنگ بھیجنے کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے ۔وہ میپکو بہاولپور سرکل میں افسروں کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مالی سال میں بہترین کسٹمر سروسز فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے لیے آئی ٹی سسٹمز مکمل فعال کئے جا رہے ہیں۔

 

