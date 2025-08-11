سابق انسپکٹر کا بیٹا مویشی چوری میں ملوث، بچھڑی برآمد
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) نواحی گاؤں چک نمبر 249 ای بی میں 3جولائی کو ہونے والی مبینہ مویشی چوری کی واردات نے نیا رخ اختیار کر لیا۔
لاکھوں روپے مالیت کی بچھڑی جو معروف وکیل گلزار گجر ایڈووکیٹ کی ملکیت تھی، گگو پولیس نے کارروائی کے دوران گاؤں 251 ای بی میں سابق انسپکٹر محمد امین کے بیٹے شہزاد امین کے گھر سے برآمد کی۔تحقیقات میں شامل ملزموں نے مبینہ طور پر انکشاف کیا کہ شہزاد امین واردات میں ملوث تھا اور بچھڑی کو متعدد افراد کو فروخت کر چکا تھا۔ ایف آئی آر درج ہونے اور خبر عام ہونے پر بعض خریداروں نے بچھڑی واپس کر دی۔ ایک خریدار نے بچھڑی براہِ راست اسی گھر پہنچا دی جہاں سے پولیس نے برآمدگی ظاہر کی۔ تاہم پولیس کو دیکھ کر شہزاد امین موقع سے فرار ہو گیا۔دوسری جانب سابق انسپکٹر محمد امین نے واقعے کو مبینہ سازش قرار دیتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ چند افراد ان کے بیٹے کے گھر آئے ، غلط بیانی سے مویشی باندھا اور بعد میں خود ہی برآمدگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے گگو پولیس سے مبینہ سازش میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔پولیس کے مطابق واردات میں ملوث ملزمان اور معاونین کی نشاندہی ہو چکی ہے جبکہ مزید تحقیقات اور قانونی کارروائی جاری ہے ۔