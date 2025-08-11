صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر) امیدوار قومی اسمبلی حلقہ این اے 145 ڈاکٹر وقار احمد خان ڈاہا نے کہا ہے کہ 14اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے جو ہر سال جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے ۔

 یہ دن نوجوانوں کو ملکی تاریخ اور جدوجہد آزادی سے روشناس کراتا ہے ۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ اس دن کی اہمیت سمجھتے ہوئے ملکی ترقی و خوشحالی کیلئے کام کرنے کا عہد کرے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن برطانیہ سے آزادی کی یاد میں منایا جاتا ہے ، پاکستانی قوم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور آزادی کی خوشی مناتی ہے ۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ آزادی کی قدر کریں اور پاکستان کا نام روشن کرنے میں کردار ادا کریں۔

 

