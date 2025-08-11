نوجوان نسل آزادی کی اہمیت سمجھ کر ملک کیلئے کردار ادا کرے ‘وقار احمد ڈاہا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر) امیدوار قومی اسمبلی حلقہ این اے 145 ڈاکٹر وقار احمد خان ڈاہا نے کہا ہے کہ 14اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے جو ہر سال جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے ۔
یہ دن نوجوانوں کو ملکی تاریخ اور جدوجہد آزادی سے روشناس کراتا ہے ۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ اس دن کی اہمیت سمجھتے ہوئے ملکی ترقی و خوشحالی کیلئے کام کرنے کا عہد کرے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن برطانیہ سے آزادی کی یاد میں منایا جاتا ہے ، پاکستانی قوم اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور آزادی کی خوشی مناتی ہے ۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ آزادی کی قدر کریں اور پاکستان کا نام روشن کرنے میں کردار ادا کریں۔