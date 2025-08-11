پی پی 270اور 271میں ترقیاتی منصوبے آخری مرحلے میں داخل
مونڈکا (نامہ نگار)ٹکٹ ہولڈر پی پی 270 چودھری عدنان خالد اور پی پی 271کے یوتھ رہنما امجد خان میرانی نے ایم این اے و چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے ایوی ایشن نوابزادہ افتخار احمد خان سے ملاقات کی۔
ملاقات میں دونوں حلقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بات ہوئی جو تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ نوابزادہ افتخار احمد خان نے اسلام آباد سے واپسی پر تمام منصوبوں کا خود معائنہ کرنے ، معیار و رفتار پر سمجھوتہ نہ کرنے اور رہنماؤں کو ان پر نظر رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا نئے فنڈز سے مزید منصوبے شروع کیے جائیں گے تاکہ حلقے کے دیرینہ مسائل حل ہوں،اپنے حلقے کی ترقی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔