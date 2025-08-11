صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورثاکی تلاش کے بعد گمشدہ بچہ حوالے

  • ملتان
ورثاکی تلاش کے بعد گمشدہ بچہ حوالے

وہاڑی (خبرنگار) پٹرولنگ پوسٹ سوروموڑ کی جانب سے بچھڑوں کو اہلخانہ سے ملانے کا سلسلہ جاری ہے ۔

 انچارج پوسٹ کے مطابق 10 سالہ محمد رستم ولد محمد اکبر اپنے گھر کا پتہ نہ جاننے کے باعث راستہ بھٹک گیا تھا۔ پولیس نے سوشل میڈیا کے ذریعے لواحقین کی تلاش شروع کی اور بالآخر کمیونٹی فورم ممبران کی موجودگی میں بچے کو اس کے بڑے بھائی محمد اجمل سکنہ ہری مائنر، تحصیل میلسی کے حوالے کر دیا۔ بچے کو پا کر اہلخانہ خوشی سے نہال ہوگئے اور پٹرولنگ پولیس کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ انچارج پوسٹ نے کہا کہ عوام کی خدمت اور تحفظ پولیس کی پہلی ترجیح ہے ۔

 

