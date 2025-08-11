دبئی پلٹ شخص کی پراسرار موت، خودکشی یا قتل معمہ بن گیا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)دبئی پلٹ 41سالہ شخص کی پراسرار موت نے خودکشی یا قتل کے شبہات کو جنم دے دیا ہے ۔ ریسکیو 1122کے عملے نے بارہ گھنٹوں سے لاش کی تلاش جاری رکھی ہوئی ہے ۔
چک نمبر 78ڈبلیو بی کا رہائشی نجیب الرحمن دبئی میں ملازمت کرتا تھا اور دو روز قبل وطن واپس آیااور بیوی بچوں کے ہمراہ چک نمبر 155ڈبلیو بی میں سسرالی گھر گیا جہاں سے اچانک اکیلا گھر روانہ ہوا لیکن وہاں نہ پہنچا۔اہل خانہ کی تلاش کے دوران سندھنائی لنک کینال میلسی کے قریب چک نمبر 157ڈبلیو بی کی حدود میں اس کی کار کھڑی ملی جبکہ جوتے کینال کے کنارے رکھے تھے ۔ اطلاع پر ریسکیو کمانڈر اصغر نواز کی قیادت میں دو گاڑیاں موقع پر پہنچیں اور کشتیوں، ہک سرچنگ اور سکوبا سرچنگ کے ذریعے تلاش جاری رکھی مگر نجیب الرحمن نہ مل سکا۔ٹھینگی پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ آیا اس نے خود کینال میں چھلانگ لگائی یا اسے قتل کر کے واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا گیا۔