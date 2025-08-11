صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں جھگی نشینوں کا ریکارڈ نہ ہونے پر تشویش بڑھ گئی

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال سٹی حدود کے باہر مختلف مقامات پر جھگی نشینوں کے ڈیرے قائم ہیں لیکن پولیس کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔

جھگی نشینوں میں منشیات کی سپلائی جاری ہے اور موجودہ ملکی حالات میں دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر ان کی معلومات کا اندراج نہایت ضروری ہے ۔شہریوں کے مطابق ریلوے پھاٹک، اعوان چوک، 168دس آر، جہانیاں موڑ اور دیگر مقامات پر جھگیاں قائم ہیں، جن میں رہنے والوں کے آنے جانے کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ پولیس کی جانب سے نہ تو ان کی پوچھ گچھ کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی ریکارڈ رکھا جا رہا ہے ۔عوامی حلقوں نے ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ تھانوں کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ جھگی نشینوں کا ڈیٹا جمع کریں۔ کسی بھی علاقے میں جھگیاں لگانے سے قبل متعلقہ پولیس کو اطلاع دینا لازمی قرار دیا جائے تاکہ جرائم کی روک تھام اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جا سکے ۔

 

