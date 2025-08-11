صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگ ن خانیوال میں ترقیاتی کاموں سے پہچان بنا چکی‘عاطف حسین

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار کے رکن و ممتاز قانون دان چودھری عاطف حسین ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن عوام کی نمائندہ جماعت ہے اور فلاح و بہبود کے منصوبے اسکا مقصد ہیں۔ خانیوال شہر میں ریکارڈ ترقیاتی کاموں نے مسلم لیگ ن کو دیگر شہروں کے مقابلے میں منفرد پہچان دی ہے ۔

