مسلم لیگ ن خانیوال میں ترقیاتی کاموں سے پہچان بنا چکی‘عاطف حسین
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار کے رکن و ممتاز قانون دان چودھری عاطف حسین ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن عوام کی نمائندہ جماعت ہے اور فلاح و بہبود کے منصوبے اسکا مقصد ہیں۔ خانیوال شہر میں ریکارڈ ترقیاتی کاموں نے مسلم لیگ ن کو دیگر شہروں کے مقابلے میں منفرد پہچان دی ہے ۔
