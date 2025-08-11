صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف آپریشن، متعدد علاقے کلیئر

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی ٹیم نے پیر جگی موڑ، منڈی مویشی روڈ، ممتاز پارک، جی ٹی روڈ اور منی بائی پاس پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔

کارروائی کے دوران چھپر تھڑے مسمار، بورڈ اور حدود سے باہر رکھا سامان ہٹا دیا گیا۔ ایس ڈی ای او ملک محمد اقبال لانگ نے کہا کہ دکاندار اپنا سامان دکان کی حدود میں رکھیں، غیر قانونی تعمیرات فوری ہٹائیں۔ تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رہے گی اور خلاف ورزی پر قانونی ایکشن ہوگا۔ عوامی سہولت اور ٹریفک روانی کیلئے کسی کو بھی قانون توڑنے کی اجازت نہیں دی جائیگی۔

 

