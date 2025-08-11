لودھراں غلہ منڈی میں ربیع الاول پر چراغاں اورمحفل میلادالنبیؐ ہوگی
لودھراں (سٹی رپورٹر) آڑھتیان غلہ منڈی نے ربیع الاوّل کے پروگراموں میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق غلہ منڈی میں چراغاں کے ساتھ محفل میلاد بھی منعقد کی جائے گی۔
یہ بات صدر غلہ منڈی جام اظہر نے مشترکہ اجلاس میں کہی۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی لودھراں کے تعاون سے ربیع الاوّل کے سلسلے میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا جن میں علمائے کرام اور نعت خواں حضرات شریک ہوں گے ۔ جام اظہر نے کہا کہ ربیع الاول محبت رسول ؐکا مہینہ ہے ، اس موقع پر غلہ منڈی کو خوبصورتی سے سجایا جائے گا اور عاشقان رسول ؐ بڑی تعداد میں شریک ہوں گے ۔