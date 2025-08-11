ٹیکسی ڈرائیور قتل و ڈکیتی کیس کے تین ملزم گرفتار
وہاڑی (خبر نگار‘نمائندہ خصوصی)تھانہ صدر بوریوالا پولیس نے ٹیکسی ڈرائیور ساجد محمود کے قتل و ڈکیتی کیس میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے تینوں ملزموں کو گرفتار کر لیا اور ڈکیتی شدہ گاڑی برآمد کر کے مقتول کے بچوں کے حوالے کر دی،مزید کارروائی جاری ہے ۔
تفصیلات کے مطابق 27 اپریل کی رات ملزمان لاری اڈا بوریوالا سے مسافر بن کر گاڑی میں بیٹھے ، 515 ای بی کے قریب گاڑی چھینی اور مزاحمت پر ڈرائیور کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایس ایچ او زبیر سندھو اور احمد کامران پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دی جس نے جدید ٹیکنالوجی، سی سی ٹی وی فوٹیج اور خفیہ ذرائع کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا۔ فیصل آباد، اوکاڑہ، جڑانوالہ اور لاہور میں مسلسل ایک ماہ کارروائیاں جاری رہیں۔ بالآخر مرکزی ملزم شہزاد اور ساتھی عثمان مصطفیٰ و حسن کو گرفتار کر کے اسلحہ اور گاڑی برآمد کر لی گئی۔ ڈی پی او وہاڑی محمد افضل نے تقریب میں گاڑی مقتول کے بچوں کے حوالے کی اور ٹیم کے لیے ایک لاکھ روپے انعام اور تعریفی اسناد کا اعلان کیا۔