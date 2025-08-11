صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک 549 ای بی میں قبضہ مافیا کازمین پر کام کرتے شخص پر حملہ

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)نواحی گاؤں چک نمبر 549 ای بی میں مبینہ طور پر قبضہ مافیا نے زمین پر کام کرتے شخص پر حملہ کر دیا۔

 متاثرین نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور قانونی فیصلوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے ۔چند روز قبل ایس پی انویسٹی گیشن کے محمد اسلم ولد چراغ دن کے حق میں فیصلہ سنایا گیا تھا، تاہم مبینہ قبضہ مافیا نے اس فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب محمد اسلم اپنی زمین پر ہل چلا رہے تھے ۔اطلاع ملتے ہی اہل علاقہ اور پولیس موقع پر پہنچ گئی مگر مبینہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔ متاثرین نے حکام سے اپیل کی کہ اصل حق دار کو انصاف دلایا جائے اور اس قسم کے واقعات کی روک تھام کیلئے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ 

 

